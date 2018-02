“Virginia quando torni dal Messico ricordati il sale…”. Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, fa un tweet ironico su Raggi. Stamane la Capitale si è svegliata coperta di bianco e con diverse situazioni critiche.

Virginia quando torni dal Messico ricordati il sale… #neveroma pic.twitter.com/X99Hat5GYL — Gianni Alemanno (@AlemannoTW) 26 febbraio 2018

Alemanno ha colto la palla al balzo anche se i romani non dimenticano i disagi di una Roma innevata sotto la sua gestione. Anzi, tanti replicano al tweet di quello che un tempo fu soprannominato dai suoi cittadini “er paletta”, per via di quella famigerata foto. «Ma non erano chiusi gli asili oggi?», «Bei tempi quando il sale lo portavano Buzzi e Carminati» e ancora «A Già, stai a raccoje i rami de pino». Insomma, si è scatenata una certa creatività.

A Già, stai a raccoje i rami de pino — Melamarcia (@Acidademmerda) 26 febbraio 2018

bei tempi quando il sale lo portavano Buzzi e Carminati — Marco Bassi (@buccia66) 26 febbraio 2018

Ma non erano chiusi gli asili oggi? — copiomenesbatto (@menesbatto_) 26 febbraio 2018

Gianni peggio di te è impossibile — Yazid (@yazid_21z) 26 febbraio 2018

A Gianni questa sta avanti… pic.twitter.com/pfg56IjFlC — Nha Fala (@nha_fala) 26 febbraio 2018

Indimenticabile il tuo primo giorno di lavoro Gianni. — Davide (@DaveWakka) 26 febbraio 2018