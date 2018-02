In piazza si scende contro il fascismo. Facebook lo salva: «Non viola gli standard»

A Roma oggi si terrà “Mai più fascismi”, l’evento promosso da oltre venti associazioni e partiti, dall’Anpi al Pd, dalla Cgil, che sarà presente con Susanna Camusso e tutta la segreteria nazionale, all’Istituto Alcide Cervi, da Liberi e Uguali, a Libertà e Giustizia alla Uisp. Eppure se in piazza si grida no alla deriva della estrema destra su Facebook Mussolini circola ovunque. Così come gli inni al fascismo e le varie apologie. Perché non violerebbero gli standard della comunità.

Ne ha parlato oggi Filippo Femia, su La Stampa: