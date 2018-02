Athletic Bilbao-Spartak Mosca, negli scontri pre-partita è morto un poliziotto | VIDEO

Gravi incidenti in strada ieri sera in strada a Bilbao. Negli scontri tra tifosi prima della partita di Europa League tra la squadra locale dell’Athletic Bilbao e i russi dello Spartak Mosca un poliziotto ha perso la vita, tre persone sono rimaste ferite.

Gli incidenti si sono verificati circa un’ora prima del fischio d’inizio dell’incontro, prima delle 20. Un numeroso gruppo di ultrà russi, circa 400 tifosi, per lo più senza biglietto, si è scontrato con i supporter baschi. C’è stato inizialmente un lancio di bottiglie, poi anche di razzi e bengala. La polizia è poi intervenuta per portare la situazione alla normalità. Un poliziotto di 50 anni, è morto per un colpo estremamente forte al volto. L’agente ha subito un arresto cardio-respiratorio. Successivamente è stato rianimato e trasportato d’urgenza all’ospedale Basurto. È deceduto per un secondo arresto cardiaco.

Scontri tra tifosi prima di Athletich Bilbao-Spartak Mosca, è morto un poliziotto: video

La polizia ha arrestato 5 persone, di cui 3 tifosi violenti dello Spartak Mosca. Nei giorni precedenti alla partita erano spuntati messaggi che avevano reso il clima molto teso. Ieri la polizia basca aveva scoperto anche bastoni e barre nascoste dai tifosi dell’Athletic. Prima del match poi dalle scintille si è passato agli incidenti. E al dramma.

