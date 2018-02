Piazzapulita, il trattamento riservato all’inviata nel servizio sugli abusivi

Si intitola “Io non pago” la nuova puntata di Piazzapulita, stasera in tv, giovedì 22 febbraio in prima serata alle ore 21.15 con trasmissione di approfondimento politico e non solo di La7 a cura di Corrado Formigli. Nel video di anticipazione si vede chiaramente il trattamento riservato a una inviata del programma che fa semplicemente il suo lavoro: fare domande.

Il video si chiude con l’immagine della giornalista portata via da un signore che preferiva, in questo modo, non fare chiarezza sulla sua posizione. Le immagini stanno facendo decisamente discutere e spiegano esattamente il clima inntimidatorio che la categoria giornalistica subisce ogni giorno in Italia.

Che bel clima di serenità! — Alberto Nicola Bruno (@AlbertoNicolaB1) 22 febbraio 2018