La rissa tra ragazze Ã¨ violenza pura: Â«Mio Dio, la sta uccidendoÂ» | VIDEO

Le immagini fanno davvero ghiacciare il sangue nelle vene. Il video che viene proposto si riferisce a una rissa avvenuta in strada tra due ragazzine. Una delle due agisce con schiaffi e pugni contro l’altra, sbattendo più volte la sua testa sulla portiera di una macchina.

RISSA RAGAZZE, UNA SCENA TERRIBILE

La scena – cosa incredibile – viene ripresa da uno smartphone. Alcune amiche delle due ragazze cercano di intervenire: «Mio Dio, la sta ammazzando» riesce a dire una di queste. Quando la situazione sembra stia precipitando, altre due ragazze intervengono per sedare la rissa. Ma anche questa scena non ferma il «cameraman», che continua a riprendere tutto.

RISSA RAGAZZE, LA DENUNCIA SU FACEBOOK

Il video è stato postato sulla pagina Facebook ufficiale di un dj di Radio Ibiza, Tarcisio Tacconi. Il ragazzo aveva pubblicato il video già nella serata di ieri, ma il contenuto era stato rimosso. Successivamente, il dj ha riproposto le stesse immagini con questa didascalia: «Ieri in tarda serata ho postato questo video chiedendo la condivisione di tutti. Questa mattina il video è stato segnalato e rimosso. Io lo riposto! Affinché tutti possano vedere lo scempio, lo schifo…. Lo richiedo pubblicamente. Condividete il più possibile sperando in una giustizia seria e giusta. Se non avete il coraggio di condividerlo o lo reputate una stronzata, immaginate vostra figlia, sorella, cugina o amica al posto di quella ragazzina».