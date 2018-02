Il Teatro delle Vittorie sarà intitolato a Bibi Ballandi.

Ecco la nota stampa Rai:

Il Direttore generale Rai Mario Orfeo, d’intesa con la Presidente Monica Maggioni, ha comunicato oggi al Cda dell’azienda la decisione di intitolare il Teatro Delle Vittorie a Bibi Ballandi, scomparso una settimana fa. L’intitolazione dello storico teatro Rai, sede di registrazione e messa in onda di tante trasmissioni di successo, vuole essere il dovuto omaggio a un grande uomo di spettacolo che ha sempre proposto programmi televisivi di qualità in piena sintonia con i valori del servizio pubblico.

(Fiorello con il produttore televisivo Bibi Ballandi oggi durante la presentazione di ‘Stasera pago io revolution’, lo show del sabato sera di Raiuno in onda dal 3 aprile in diretta alle 21 per otto settimane dal Teatro delle Vittorie di Roma. ALESSIA PARADISI/ANSA/TO)