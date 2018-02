La Guardia di Finanza sta perquisendo l’appartamento di Stefano Montanari (direttore scientifico di Nanodiagnostics, molto seguito dai no vax) e di sua moglie Antonietta Gatti. A darne notizia è lo stesso Montanari sulla sua pagina Facebook. Non si conoscono i motivi della visita delle Fiamme Gialle. Montanari nel suo post non lo specifica ma aggiunge che sarà perquisita anche la Nanodiagnostics, con tanto di sequestro dei pc.

Ecco qui l’annuncio sui social, rigorosamente in caps lock: