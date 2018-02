Fabrizio Corona è stato scarcerato (e dovrà scontare il resto della pena in una comunità terapeutica). Ieri, quando è trapelata la notizia, una piccola folla di curiosi e giornalisti si è piazzata fuori da San Vittore.

Fra i tanti video reporter – spiega BitchfyF che riporta la notizia – era presente anche Marta Rigoni di VideoNews, inviata per Pomeriggio Cinque. Alla domanda della inviata: «Fabrizio, sei contento?», Corona ha risposto: «Impara a fare il tuo lavoro». Insomma, non proprio gentile. Il particolare non è sfuggito a Barbara D’Urso che in studio ha difeso la Rigoni.

“Io come al solito evito di commentare, preferisco. Per quanto ci riguarda, sai fare molto bene il tuo lavoro Marta, come tutti gli inviati di VideoNews e di Mediaset. Grazie”.

Ecco il video: