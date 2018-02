Damiano Tommasi tra i possibili ministri del governo Di Maio

Damiano Tommasi potrebbe essere indicato da Luigi Di Maio come titolare dello Sport nella lista dei ministri M5S che presenterà agli elettori prima del voto del 4 marzo. L’ipotesi spunta dopo il rifiuto del campione del Mondo Antonio Gentile. Tommasi, ex centrocampista della Roma e della Nazionale e presidente dell’Aic, l’Associazione italiana calciatori, stando a quanto riporta oggi il Corriere della Sera è finito in una lunga lista di possibili ministri che comprende 50 nomi:

Cinquanta i nomi sul suo taccuino al netto dei no (diversi) incassati, quindici-sedici i possibili dicasteri dalle informazioni che filtrano tra i pentastellati. E i rumors si concentrano ancora sullo Sport: dopo il rifiuto di Claudio Gentile, spunta l’ipotesi (non confermata al momento) di vedere in pectore al dicastero il presidente dell’Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi. Voci, indiscrezioni che saranno comunque chiarite in pochi giorni, tra mercoledì e giovedì.

Il quotidiano Il Tempo, intanto, parla di un appuntamento a pranzo tra Tommasi, che è stato anche candidato alla presidenza della Figc, e il candidato premier del Movimento 5 Stelle Di Maio. All’Adnkronos il deputato pentastellato Simone Valente si è sbilanciato: «Quella di Tommasi è una figura positiva, abbiamo spesso lavorato assieme e con lui condividiamo tante battaglie».

(Foto: ANSA / ETTORE FERRARI)