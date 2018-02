Bbc ha preso in giro Silvio Berlusconi per i consigli di matrimonio offerti alla sua giornalista, Sofia Bettiza, che l’ha intervistato a Roma. Il video della TV pubblica britannica, uno dei media più influenti e seguiti a livello mondiale, si apre con una domanda ironica, scritta in inglese: «Quante interviste politiche finiscono così?».

Bbc prende in giro Silvio Berlusconi per i consigli di matrimonio alla sua giornalista | VIDEO

Dopo la scritta parte il dialogo tra Silvio Berlusconi e Sofia Bettiza, sottotitolato in inglese, generato dalla stretta di mano tra il leader di Forza Italia e la giornalista di BBC che si salutano dopo la conclusione dell’intervista. Berlusconi rimarca alla reporter di stringere le mani in modo forte, altrimenti non troverà mai un marito, perché gli uomini penseranno di essere aggrediti.

Sofia Bettiza risponde ironicamente che pensava che le strette di mano vigorosse fossero più adatte rispetto a quelle deboli. Quando Berlusconi le chiede se è sposata, la giornalista della BBC risponde di no, e il leader di Forza Italia replica ironicamente di aver ragione.

Alla fine del dialogo, condotto sempre in modo molto amichevole, Berlusconi rimarca di aver scherzato. BBC ha deciso di ironizzare su quanto successo tra la sua giornalista e l’ex presidente del Consiglio, un dialogo decisamente irrituale ma piuttosto consueto c’è Berlusconi. Il presidente di Forza Italia è diventato celebre all’estero per le tante gaffe o uscite provocatorie che hanno caratterizzato la sua attività a livello internazionale, così come interno.

Foto copertina: screenshot del canale Youtube/BBC