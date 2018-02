Bibi Ballandi, produttore televisivo, è scomparso ieri. Questa mattina Milly Carlucci era ospite in diretta a Uno Mattina quando ha ricevuto la notizia della sua scomparsa. La Carlucci era infatti molto affezionata a Bibi, produttore del programma da lei condotto Ballando con le Stelle.

Inutile dire che non ha preso molto bene la notizia, ma in quel momento non ha avuto modo di replicare.

A quanto pare poche ore dopo Milly Carlucci è tornata in tv a Storie Italiane, dove avrebbe dovuto annunciare il nome di un vip che sarà presente nel cast di Ballando con le Stelle. La conduttrice è apparsa visibilmente scossa e in lacrime, e a pochi minuti dalla sua entrata è stata costretta ad abbandonare lo studio a causa del suo dolore.

Prima di andare via in lacrime ha però dichiarato di non aver apprezzato il modo in cui durante la diretta a Uno Mattina le hanno comunicato la morte del suo amico e collega Bibi.