Ermes Maiolica, il nome d’arte di Leonardo Piastrella, è uno dei personaggi più bravi della rete italiana. Ermes Maiolica ha firmato alcune delle più epiche fake news della storia del web, tanto da esserne soprannominato il re.

L’epic fail dei dei giovani di Fratelli d’Italia che non capiscono una battuta di Ermes Maiolica, mentre i fascisti lo minacciano di morte

Da un po’ di tempo Ermes Maiolica ha abbandonato le fake news firmate Pikkolo Angielo, però rimane attiva con la sua grande abilità e ironia sulle sue pagine social. Per commentare con il suo consueto sarcasmo i fatti di Macerata Ermes Maiolica ha fatto una battuta molto pesante, tipica del suo stile: «Adesso prendo una pistola e vado in giro a sparare ai fascisti». Una battuta, fatta dal re delle fake news, però presa incredibilmente sul serio da centinaia di utenti Facebook con simpatie per la destra o l’estrema destra.

Anche pagine ufficiali, come quella dei giovani di Fratelli d’Italia, hanno scambiato la battuta di Ermes Maiolica per un post serio, condividendo lo sharing fatto dal primo utente che non ha compreso come Leonardo Piastrella stesse scherzando. Tra l’altro questa utente, che condivide spesso foto della Lega Nord e di CasaPound, non ha idea di chi sia Ermes Maiolica, tanto che lo definisce un professore universitario.

L’epic fail di non comprendere una battuta sarebbe anche stato divertente, se non fosse poi stato seguita da una lunga e inquietante serie di messaggi di minacce, per i quali esprimiamo al nostro Ermes tutta la nostra solidarietà.