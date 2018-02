Quarto Oggiaro: in fiamme palazzo. Bambino in fin di vita

Un bambino di una decina d’anni è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale dopo essere stato estratto dal palazzo in fiamme in via Cogne a Milano. Il ragazzino è stato accompagnato all’ospedale Sacco privo di sensi e in arresto cardiaco. Secondo i paramedici del 118 le sue condizioni sono disperate. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme al decimo piano e secondo quanto riferito finora lo hanno trovato in uno degli appartamenti ai piani superiori.

+++Incedio+++

Ore 12, in fiamme una palazzina di #quartooggiaro (Milano) pic.twitter.com/6CVkKeqoAH — Chicca (@InChiccaland) 14 febbraio 2018

Nel rogo, sviluppatosi poco dopo mezzogiorno, sono rimaste intossicate anche 7 persone.

L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno e all’inizio si temeva che vi fossero diverse persone rimaste intrappolate ai piani alti ma poco dopo le 13 i vigili del fuoco hanno recuperato con un’autoscala l’ultima persona che chiedeva aiuto, rimasta ferita in maniera lieve.