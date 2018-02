Piacenza, studente 14enne colpisce la prof e la manda all’ospedale

Un’insegnante di una scuola in provincia di Piacenza è stata colpita ripetutamente ad un braccio, che aveva già dei problemi, da uno studente di prima media. È quanto raccontato oggi dal quotidiano piacentino ‘Libertà’, spiegando che la docente è finita al pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni.

Uno studente di prima media colpisce una docente e la manda al pronto soccorso

Il ragazzino è stato sospeso con obbligo di frequenza e la scuola ha prodotto una denuncia per infortunio sul lavoro e una segnalazione ai servizi sociali. In un’altra scuola media della provincia piacentina, inoltre, un’insegnante è finita nel mirino di un gruppo di allievi bulli: tra le angherie a è stata sottoposta, il lancio di chewing-gum tra i capelli.

Gli insegnanti scrivono all’Ufficio Scolastico Regionale e all’Avvocatura dello Stato

In una nota la Gilda degli Insegnanti di Piacenza e Parma fa sapere che «inviterà formalmente l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna e l’Avvocatura dello Stato di Bologna ad agire nelle competenti sedi giudiziarie, solitamente lo fanno solo quando si tratta di ‘andare contro gli insegnanti’ mai quando c’è da agire per tutelarli. Non siamo disposti a tollerare oltre questo buonismo dell’Amministrazione scolastica, la cui scarsa reattività andrebbe meglio sanzionata. I cittadini che hanno compiuto 14 anni sono perseguibili penalmente e l’azione penale nel nostro Paese è obbligatoria, quando sono infraquattordicenni seppur non imputabili i loro genitori vanno chiamati a risarcire».

(Foto da archivio Ansa)