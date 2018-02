In un’intervista rilasciata a Pietro Di Leo per il quotidiano Il Tempo l’inviato de Le Iene Filippo Roma parla del suo servizio mandato in onda nella puntata di domenica che ha svelato la cosiddetta ‘rimborsopoli’ del Movimento 5 Stelle e le reazioni sui social, con insulti rivolti sia al programma tv che all’autore dello scoop. «Non mi faccio impressionare, ma – ha detto la Iena – sono un po’ incazzato. Vedo tanta ottusità e una certa dose di invasamento». Gli attacchi sono violenti:

Sui social, però, se la pigliano con voi. Sul profilo Facebook delle iene i fan del Movimento ve ne dicono di tutti i colori, che siete servi di Berlusconi eccetera eccetera.

«Sì, e non ti dico sui miei profili! Servo di Berlusconi, di Renzi… prezzolato… merda… pagato…».

Anche minacce?

«Per ora non ne ho viste, ma ancora devo leggere bene tutti i messaggi che mi sono arrivati. Però ci sono “auguri” di malattie, che mi vada tutto male… direi che queste cose sono pure peggio. Io non mi faccio impressionare, ma sono un po’ incazzato. Vedo tanta ottusità e una certa dose di invasamento».

Rifiuto di fare i conti con la realtà?

«Invece di prendersela con chi ha portato alla luce un misfatto, perché non se la prendono con chi lo ha commesso? Poi figuriamoci, noi servi! Nei nostri servizi abbiamo portato alla luce cose che non andavano di tutti i partiti, da Forza Italia al Pd, perché le Iene sono questo. Figurati se io ho Berlusconi che mi telefona la sera e mi dice: “Devi fare questo e quest’altro”. L’odio mi fa incazzare perché è ottuso. Peraltro, le nostre fonti sono attivisti delusi del Movimento, gente per bene che si è accorta di tante cose che non vanno. È successo in questo caso come in quello delle firme false a Palermo».