Perché tutti parlano di Marta Pasqualato?

Si chiama Marta Pasqualato e se ne sta parlando molto sui social perché all’interno degli studi televisivi di Uomini e Donne l’opinionista Gianni Sperti l’ha accusata di avere una relazione al di fuori del programma con una ragazzo che studia Medicina a Ferrara.

Marta, che corteggia Nicolò Brigante, ha negato il tutto spiegando come sia invece amica di questo ragazzo da oltre sei anni.

Riportano Isa&Chia

Nonostante i tentativi della corteggiatrice di spiegare come sia andata realmente tutta la vicenda, il tronista siciliano sembrava quasi irremovibile sulla decisione di non volere più tra le sue pretendenti la studentessa veneziana. Tuttavia nel corso dell’ultima registrazione, avvenuta venerdì scorso, è stata mandata in onda un’esterna di confronto in camerino tra Nicolò e Marta in cui il ragazzo sembrava pronto a tornare sui suoi passi e a dare una seconda possibilità alla Pasqualato, che però ha poi deciso di non presentarsi in puntata per paura degli attacchi che avrebbe ricevuto da Tina Cipollari. Nessuno pare che abbia creduto alle motivazioni avallate dalla ragazza, ed è sembrato agli occhi dei presenti un modo per uscire al meglio da questa intricata e non chiara situazione.