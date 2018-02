David Borrelli lascia il gruppo 5 stelle in Europa

Rimborsopoli in queste ore sta facendo male al MoVimento 5 stelle. E ora se ne va David Borrelli, braccio destro di Davide Casaleggio, uno dei tre membri fondativi dell’Associazione Rousseau si è iscritto nel gruppo misto. I motivi? Personali e di salute.

DAVID BORRELLI LASCIA I 5 STELLE PER MOTIVI DI SALUTE

“Questa mattina l’eurodeputato David Borrelli ha ufficializzato il suo ingresso nel gruppo dei non iscritti. Borrelli ha comunicato alla delegazione italiana del MoVimento 5 Stelle che la sua è stata una scelta sofferta ma obbligata da motivi di salute. Prendiamo atto che Borrelli non fa più parte del MoVimento 5 Stelle“, spiega in una nota Laura Agea, capo delegazione M5S al Parlamento europeo. Non è chiaro quali siano le esatte ragioni di salute che hanno spinto l’eurodeputato ad abbandonare il gruppo. Certamente l’impegno nel misto potrebbe meno gravoso rispetto a una militanza europarlamentare nei 5 stelle. Non è facile abbandonare un gruppo per un altro. Più persone lasciano un gruppo, o meglio una coalizione e meno fondi riceve con meno peso a Bruxelles. Sembra comunque che il suo caso personale non sia affatto legato a Rimborsopoli. A Borrelli facciamo i nostri auguri di pronta guarigione.