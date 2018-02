Lorenzo Cesa, i 5 stelle e i moralisti Â«da impiccareÂ»

Polemica tra Lorenzo Cesa e il Movimento 5 Stelle dopo un messaggio che l’europarlamentare oggi ha diffuso con una nota (e anche su Twitter) per commentare lo scandalo dei rimborsi non restituiti da alcuni parlamentari pentastellati.

Cesa: «Rimborsi M5S e massoni in lista, i primi da ‘impiccare’ sono i moralisti»

«Da quanto sta succedendo in casa M5S, dai rimborsi gonfiati agli iscritti massonici – ha twittato il segretario dell’Udc, candidato alla Camera per Noi con l’Italia -, sono sempre più convinto che aveva ragione Friedrich Nietzsche quando diceva che se si vuole risanare la politica i primi da “impiccare” sono i moralisti».

M5S: «Cesa chieda scusa, si vergogni»

Una reazione non si è fatta attendere. «Cesa che afferma di voler impiccare gli esponenti del Movimento 5 Stelle chieda scusa e si vergogni», ha affermato il capogruppo del M5S alla Camera, Matteo Mantero. «Le sue – ha continuato – sono parole di una gravità inaudita. Cosa dicono i suoi alleati, i leader del centro destra e gli altri partiti? Siamo arrivati, addirittura, a chi augura la morte agli avversari politici. Le parole dell’esponente di ‘Noi con l’Italia’ hanno passato il segno». E ancora: «Inoltre, non accettiamo lezioni di morale da un candidato del centro destra che, nel 1993, è stato arrestato, poi condannato nel 2001 a 3 anni e 3 mesi per corruzione, poiché ammise tangenti per centinaia di milioni di lire legate ad appalti Anas, e poi salvato dalla prescrizione».

Cesa: «È una frase di Nietzsche, le buone letture aiutano a capire il senso»

La replica di Cesa: «Il senso delle mie parole è molto chiaro: i moralisti sono la rovina della Politica. Ho semplicemente citato una celebre frase del filosofo Nietzsche. Basta con polemiche sterili, i 5 stelle parlino dei problemi delle persone e delle loro idee, se ne hanno e abbandonino lo show mediatico che rischia di travolgerli. Infine un consiglio: le buone letture aiutano a comprendere il senso delle parole». Il tweet, intanto, è stato rimosso.