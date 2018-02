Salvini: «Su Macerata la Lega ha zero responsabilità»

Sui fatti di Macerata la Lega ha «zero» responsabilità. «La condanna è sempre e comunque ferma per qualsiasi episodio di violenza, che non risolve. Traini è stato candidato e hanno sbagliato a candidarlo, ma in Italia ci sono 8mila comuni e io purtroppo non faccio lo psichiatra. Che l’immigrazione porti esasperazione in Italia, probabilmente i Renzi, le Boldrini e i Saviano, non vivendo una vita reale tutti i giorni, non lo colgono».

Lo ha detto a “Italia 18” su Sky TG24, il segretario della Lega Matteo Salvini.