Troppe bufale e violenza, Unilever minaccia di togliere pubblicità a Facebook e Google

I contenuti di scarsa qualità online e filtri inadeguati rischiano di far perdere pubblicità ai colossi come Facebook e Google. È quanto dimostrano le posizioni espresse da Unilever, la multinazionale proprietaria di circa 400 marchi di beni di largo consumo e secondo inserzionista al mondo dopo Proceter & Gamble. Il capo del marketing e della comunicazione Keith Weed ieri ha avvisato i giranti della Rete: senza un cambiamento di rotta per arginare la diffusione di fake news e altri contenuti deleteri, come quelli pornografici o razzisti, caleranno o si interromperanno le inserzioni.

Unilever avverte Facebook e Google: niente inserzioni senza qualità

L’avvertimento di Unilever è arrivato nel corso della riunione annuale ‘Interactive adversiting bureau’ (dove si incontrano i principali inserzionisti al mondo) ed è stato inequivocabile. Weed ha fatto sapere che il colosso anglo-olandese, che lo scorso anno ha speso ben 9 miliardi di dollari in attività di marketing, «non investirà in piattaforme che non proteggono i nostri bambini o che creano divisioni nella società e che promuovono rabbia e odio» e che la multinazionale «darà priorità a investimenti solo sulle piattaforme responsabili che sono impegnate nel creare un impatto positivo nella società».

Sarà davvero così? Dirlo ora è impossibile. Ma certamente per dare seguito alla minaccia ci sarà bisogno di una svolta nelle strategie aziendali di Unilever. Facebook e Google da sole controllano oltre la metà del mercato mondiale della pubblicità sul web e oltre due terzi negli Stati Uniti. Unilever ha comunque manifestato la sua disponibilità a lavorare con le principali piattaforme web per trovare soluzioni e di aver avviato un confronto non solo con Facebook e Google (proprietaria di YouTube) ma anche con Twitter, Snapchat e Amazon. Un avvertimento alle grandi aziende del web era già arrivato un anno fa da Procter & Gamble, che sottolineava il problema del danno causato dai messaggi di organizzazioni terroriste sui social che compaiono al fianco delle proprie inserzioni. In quel caso la minaccia non ha avuto seguito.

