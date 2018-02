Oggi è stato pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito di Roma Capitale l’avviso pubblico dell’Estate Romana 2018. La manifestazione, nella sua 41° edizione, partirà il prossimo 1 giugno per concludersi il 30 settembre: durerà quindi un mese in più rispetto allo scorso anno. «Come nell’avviso del 2017, anche quest’anno l’Amministrazione punta a diffondere le attività culturali, gli eventi e gli appuntamenti su tutto il territorio cittadino – si legge in una nota del Campidoglio – anche per questo la graduatoria, secondo l’ordine di merito, sarà primariamente stilata per singolo Municipio, ad integrazione delle progettualità triennali già selezionate ed autorizzate nell’Avviso Pubblico 2017-2019 e confermate per l’anno in corso». «I progetti che rientreranno nella graduatoria definitiva come idonei avranno accesso, tra gli altri benefici, a condizioni agevolate in materia di concessione di occupazione di suolo pubblico per gli spazi non commerciali – ricorda il Campidoglio – e l’abbattimento del 30% della polizza fideiussoria prevista a garanzia di eventuali danni».

Risultato? I ragazzi del Cinema America, che pure riuscirebbero a vincere quel bando, hanno deciso di abbandonare la storica piazza San Cosimato, piazza in cui hanno curato per anni il progetto del Cinema in piazza.

«Questa estate – spiegano- daremo vita a nuovi focolai di resistenza culturale ad Ostia, Valle Aurelia e Tor Sapienza».

«Ebbene sì -aggiungono – siamo stanchi, delusi e stufi di queste mistificazioni: lasceremo San Cosimato per un po’, a chi, semplicemente per giochi e fini elettorali, ha deciso di sottrarcela a meno di trenta giorni dalle elezioni. A settembre, mentre tentavamo di difenderci dai vari attacchi ricevuti anche sul Cinema Troisi, abbiamo lavorato e studiato un nuovo progetto, con l’intento di riprodurre e diffondere il nostro modello culturale, libero ed indipendente, in tre diverse zone simbolo delle borgate della nostra città».

Il cinema italiano ha sostenuto i ragazzi del Cinema America. Si poteva fare una assegnazione diretta per ridare San Cosimato a chi l’ha fatta rivivere valorizzandola in questi anni. Non è stato possibile. Il bando è stato annunciato a pochi giorni dalle elezioni nazionali. I ragazzi hanno rifiutato di accedervi perché non si può fare un bando per idee altrui. Il bando serve per finanziare progetti ben chiari. E il Cinema America non ha mai ricevuto contributi politici.

ESTATE ROMANA 2018: SAN COSIMATO AUTORIZZABILE

Ora nel bando figura piazza san Cosimato, una piazza che il Campidoglio aveva sempre ignorato per questi eventi. Chissà cosa diventerà.

(foto da @ilCinemainpiazza)