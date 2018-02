Arisa ringrazia la signora Marina o Marinella che le ha venduto il vestito di Sanremo 2018 al mercato

Che al mercato Arisa comprò. Si tratta, nel dettaglio, del vestito che la cantante lucana ha indossato sul palco del teatro Ariston, nella serata dedicata ai duetti di questo Sanremo 2018. Arisa ha cantato insieme a Giovanni Caccamo, sfoggiando un insolito look (con tanto di apparecchio per i denti che ha fatto inutilmente discutere il mondo del web). Su Instagram, ha voluto spiegare il suo outfit, dai gioielli fino al vestito.

E qui arriva la sorpresa: l’abito con cui è andata in scena è stato acquistato al mercatino vintage di Milano che si tiene sui Navigli. Arisa ha voluto ringraziare la signora (Marina o Marinella) che glielo ha venduto a un prezzo molto basso, con la promessa che la cantante lo avrebbe indossato a Sanremo.

Arisa ha parlato anche delle sue scarpe, dei suoi gioelli, del trucco e della sua insolita acconciatura con capelli lunghi, resa possibile da una extension. Un look, il suo, che è stato molto criticato in diretta social nel corso della serata sanremese. La cantante sta sperimentando una nuova dimensione e un nuovo modo di presentarsi al pubblico: del resto, le critiche ai suoi outfit l’hanno sempre accompagnata sin dagli inizi della sua carriera (alzi la mano chi non ricorda la sua prima esibizione a Sanremo giovani). Perché iniziare a preoccuparsene adesso?

