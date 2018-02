La bufala dei buoni da 1000 euro per Mediaworld su Facebook

Sta girando su Facebook una truffa in piena regola secondo cui vengono dati buoni omaggio di 1000 da spendere a Mediaworld. Ovviamente non è vero nulla: Mediaworld non vi regala 1000 euro solo perché siete nati a marzo.

Smartworld ha ricostruito la vicenda parlando della inserzione, sponsorizzata, che gira sui social. Cliccando sul link – spiegano – si apre una finta pagina Facebook, corredata da falsi commenti entusiastici di altri utenti, in realtà l’obiettivo è quello di sottrarre dati sensibili agli utenti.

Spesso, anche sotto la dicitura di sponsorizzazione, molte truffe o pubblicità ingannevoli sfuggono ai controlli di Facebook.

(in foto persone alle casse nel negozio MediaWorld in viale Certosa a Milano in occasione del Black Friday, 25 Novembre 2016. Scatto di ANSA / MATTEO BAZZI)