Chi ha vinto Sanremo secondo YouTube | La classifica delle canzoni più ascoltate sul web

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2018? Una risposta a questa domanda la avremo tra poche ore, alla conclusione della finalissima della manifestazione canora. Ma prima dell’ultima serata della kermesse del Teatro Ariston è possibile già stilare una classifica molto significativa, quella delle canzoni più ascoltate (e riascoltate) sul web, dei brani più cliccati sui canali ufficiali degli artisti e della Rai dall’inizio della gara.

Chi ha vinto Sanremo 2018 secondo YouTube: le visualizzazioni sui canali ufficiali

Il regolamento di Sanremo consente la pubblicazione delle canzoni dei 20 cantanti big in gara solo dopo la prima esecuzione e interpretazione al Festival, quindi dopo la prima serata di martedì 6 febbraio. Stando ai dati di YouTube il pubblico ha particolarmente apprezzato il brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro ‘Non mi avete fatto niente’ in meno di cinque giorni ha ottenuto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, seguito da ‘Il mondo prima di te) di Annalisa e ‘Frida (Mai, Mai, Mai)’ dei The Kolors, che hanno superato il milione di visualizzazioni:

Ermal Meta e Fabrizio Moro – ‘Non mi avete fatto niente’ – 1.643.000 visualizzazioni sul canale MetaMoroVevo Annalisa – ‘Il mondo prima di te’ – 1.205.000 visualizzazioni sul canale Warner Music Italy The Kolors – ‘Frida (Mai, Mai, Mai)’ – 1.142.000 visualizzazioni sul canale TheKolorsOfficial Lo Stato Sociale – ‘Una vita in vacanza’ – 838.000 visualizzazioni sul canale LoStatoSocialeVEVO Noemi – ‘Non smettere mai di cercarmi’ – 323.000 visualizzazioni sul canale NoemiVeVO Max Gazzè – ‘La leggenda di Cristalda e Pizzomunno ‘ 303.000 visualizzazioni sul canale MaxGazzeVEVO Nina Zilli – ‘Senza appartenere’ – 175.000 visualizzazioni sul canale Nina Zilli VEVO Ron – ‘Almeno pensami’ – 151.000 visualizzazioni sul canale ronVEVO Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico – ‘Imparare ad amarsi’ – 147.000 visualizzazioni sul canale OrnellaVanoniVEVO Le Vibrazioni – ‘Così sbagliato’ – 115.000 visualizzazioni sul canale levibrazioniVEVO Diodato e Roy Paci – ‘Adesso’ – 105.000 visualizzazioni sul canale DiodatoVEVO Giovanni Caccamo – ‘Eterno’ – 92.000 visualizzazioni sul canale GiovanniCaccamoVEVO Renzo Rubino – ‘Custodire’ – 71.000 visualizzazioni sul canale Warner Music Italy Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – ‘Il segreto del tempo’ – 64.000 visualizzazioni sul canale FacchinettiFogliVEVO Decibel – ‘Lettera dal Duca’ – 48.000 visualizzazioni sul canale DecibelVEVO Elio e le Storie Tese – ‘Arrivedrci’ – 46.000 visualizzazioni sul canale Elio e le Storie Tese Mario Biondi – ‘Rivederti’ – 46.000 visualizzazioni sul canale MarioBiondiVevo Red Canzian – ‘Ognuno ha il suo racconto’ – 19.000 visualizzazioni sul canale RedCanzianVEVO Luca Barbarossa – ‘Passame er sale’ – 10.000 visualizzazioni sul canale LucaBarbarossaVEVO Enzo Avitabile e Peppe Servillo – ‘Il coraggio di ogni giorno’ – 7.000 visualizzazioni sul canale EnzoAvitabileVEVO

I dati sono aggiornati alle 16.05 del 10 febbraio.

Chi ha vinto Sanremo 2018 secondo YouTube: le visualizzazioni sul canale Rai

Risulta completa invece la classifica delle 20 canzoni dei campioni in gara a Sanremo 2018 che tiene conto delle visualizzazioni sul canale ufficiale della Rai, dove sono state caricate le interpretazioni dei brani durante la prima serata del Festival. Anche in questo caso al primo posto si piazzano Ermal Meta e Fabrizio Moro, seguiti da Lo Stato Sociale, Annalisa e The Kolors (aggiornamento alle 16.25 del 10 febbraio).

Ermal Meta e Fabrizio Moro – ‘Non mi avete fatto niente’ – 3.293.000 visualizzazioni sul canale Rai Lo Stato Sociale – ‘Una vita in vacanza’ – 2.390.000 visualizzazioni Annalisa – ‘Il mondo prima di te’ – 1.070.000 visualizzazioni The Kolors – ‘Frida (Mai, Mai, Mai)’ – 974.000 visualizzazioni Max Gazzè – ‘La leggenda di Cristalda e Pizzomunno ‘ 812.000 visualizzazioni Nina Zilli – ‘Senza appartenere’ – 707.000 visualizzazioni Noemi – ‘Non smettere mai di cercarmi’ – 652.000 visualizzazioni Luca Barbarossa – ‘Passame er sale’ – 638.000 visualizzazioni Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico – ‘Imparare ad amarsi’ – 542.000 visualizzazioni Elio e le Storie Tese – ‘Arrivedrci’ – 478.000 visualizzazioni Le Vibrazioni – ‘Così sbagliato’ – 453.000 visualizzazioni Ron – ‘Almeno pensami’ – 328.000 visualizzazioni Diodato e Roy Paci – ‘Adesso’ – 318.000 visualizzazioni Giovanni Caccamo – ‘Eterno’ – 290.000 visualizzazioni Enzo Avitabile e Peppe Servillo – ‘Il coraggio di ogni giorno’ – 295.000 visualizzazioni Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – ‘Il segreto del tempo’ – 261.000 visualizzazioni Red Canzian – ‘Ognuno ha il suo racconto’ – 250.000 visualizzazioni Mario Biondi – ‘Rivederti’ – 222.000 visualizzazioni Decibel – ‘Lettera dal Duca’ – 168.000 visualizzazioni Renzo Rubino – ‘Custodire’ – 130.000 visualizzazioni

(Foto di copertina: ANSA / CLAUDIO ONORATI)