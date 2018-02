“Non ve lo dico, senno porto sfortuna. Se dico che a Salvini piace quel cantante, sicuramente arriva ultimo. E allora gli evito questa sciagura“. Matteo Salvini sceglie la superstizione mentre ha parlato, questo pomeriggio, dal teatro comunale di Ventimiglia. “Io adoro la musica – ha aggiunto –. Per me, Sanremo è Luigi Tenco, è Vasco Rossi. La musica italiana, a Genova, in particolare, è Fabrizio De Andrè. Dirò di più: la musica non ha colori politici ed è bella in quanto tale“. Salvini sarà stasera in platea al teatro Ariston ad assistere alla quarta serata del Festival.

