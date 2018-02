Francesco Monte spiega a Eva Henger cosa ha realmente fumato

Francesco Monte ed Eva Henger non si sono potuti confrontare sull’Isola dei Famosi né da Barbara d’Urso, ma Piersilvio Berlusconi è riuscito a convincerli a un confronto a distanza su Verissimo da Silvia Toffanin. Il botta e risposta è riportato da Bitchyf.

Francesco ha continuato a portare avanti la sua versione:

“Il mio stato d’animo non è dei migliori, non volevo che andasse così perché era un’esperienza che aspettavo di fare da anni”. Queste le parole di Francesco Monte domani a Verissimo, nella sua prima intervista tv dopo l’abbandono de L’Isola dei Famosi. E’ stato un attacco personale nei miei confronti. Io ho la coscienza a posto. Nego tutto e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sui miei social. Mi sento sicuramente vittima di un’ingiustizia. Credo nella giustizia e non ho paura. La giustizia farà il suo corso. Io fumo il tabacco per cui ‘rollo’ le sigarette ed è quello, niente di più e niente di meno. Poi è normale che una persona che vede questa foto può scambiarla per un’altra cosa”.

Così come Eva Henger:

“Pregiudizi nei miei confronti da parte del pubblico? Certo che c’entra il mio passato. Un giorno Riccardino venne fermato dai carabinieri mentre stava comprando della marijuana da una persona straniera. I carabinieri mi chiamarono perché all’epoca lui era minorenne. Per quel fatto fu assegnato per un periodo ai lavori socialmente utili. Ora Riccardino ha 23 anni e da quattro è pulito, ma quel periodo è stato un incubo per me. Quindi vedere un altro ragazzo avere gli stessi atteggiamenti di mio figlio mi ha fatto male, non volevo rivivere la stessa situazione, volevo vivere una bella esperienza”.