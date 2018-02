Trump ha firmato legge di bilancio, finito lo shutdown

Donald Trump ha firmato la legge bipartisan per un bilancio biennale che mette fine ad uno shutdown lampo, durato meno di nove ore. Lo ha reso noto lui stesso su Twitter. “Ho appena firmato la legge. Il nostro esercito ora sarà più forte che mai. Noi amiamo e abbiamo bisogno del nostro esercito e gli abbiamo dato tutto, e di più. E’ la prima volta dopo tanto tempo che questo accade. Significa anche posti di lavoro, posti di lavoro, posti di lavoro!“, ha cinguettato.

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 febbraio 2018

Without more Republicans in Congress, we were forced to increase spending on things we do not like or want in order to finally, after many years of depletion, take care of our Military. Sadly, we needed some Dem votes for passage. Must elect more Republicans in 2018 Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 febbraio 2018

Costs on non-military lines will never come down if we do not elect more Republicans in the 2018 Election, and beyond. This Bill is a BIG VICTORY for our Military, but much waste in order to get Dem votes. Fortunately, DACA not included in this Bill, negotiations to start now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 febbraio 2018

Ma cosa è lo shutdown?

Lo shutdown è in pratica quando finiscono i soldi per finanziare vari comparti statali. Si tratta del blocco delle attività amministrative (in lingua inglese chiamato government shutdown) come procedura del sistema politico statunitense che coinvolge il settore esecutivo ogni qual volta il Congresso non riesce ad approvare la legge di rifinanziamento delle attività amministrative. In questo caso lo shutdown è durato solo 9 ore. Oggi la firma di Donald è stata posta sull’accordo bipartisan sul budget per gli anni fiscali 2018 e 2019, approvato nella notte americana dal Congresso, insieme a una misura temporanea per porre fine al secondo shutdown scattato in meno di un mese. Quindi, anche se si gioisce per la breve durata dello stop occorre riflettere su come questo sia di fatto il secondo blocco affrontato dalla ancora giovane presidenza Trump.

(Credit Image: © Ting Shen/Xinhua via ZUMA Wire)