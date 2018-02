Per San Valentino rendi il tuo partner felice: levalo dal c**** | VIDEO

Cenetta a lume di candela, cameriera gentile, anche troppo e lui. Lui che sta per farti una proposta difficile da rifiutare. Il video di Educazione Cinica, nota su Facebook per i suoi video esilaranti, vi insegna come affrontare al meglio questo 14 febbraio. Basta poco davvero.

Provare per credere.

guarda il video:

Il video ha raggiunto nell’arco di poche ore migliaia di condivisioni. Chissà perché.