Sanremo 2018: Noemi denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale

Non è un bel momento per i nervi del direttore artistico Claudio Baglioni. Dopo il Meta-Moro gate ora un’altra cantante finisce nei guai, anche se per un motivo differente.

Noemi è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale.

A riportare la notizia è Bitchyf che cita la fonte originale, Il Secolo XIX:

Una cosa è certa: dopo martedì, le maglie sono diventate ancora più strette. Lo sa bene Noemi, che ha provato a passare da un varco, ma dalla parte sbagliata, quella dell’uscita. Discutendo con l’agente che l’ha invitata a fare qualche metro in più. La cantante non l’ha presa bene, commentando l’inflessibilità del poliziotto con un «ma guarda che c…ne». Risultato: si è beccata una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

La sicurezza su Sanremo 2018, dopo il blitz di un uomo a inizio serata, è diventata molto stringente. Talmente stringente che la gag di Morandi che non riusciva a salire sul palco la prima sera diventa una curiosa realtà. Puoi essere Noemi, Il Volo o Al Bano se devi passare passi dove decidono gli agenti. Sempre.

(foto ANSA/CLAUDIO ONORATI)