«Mi sono iscritta a Scienze Politiche e ho la media del 28»

«Due anni e mezzo fa mi sono iscritta a Scienze Politiche, mi mancano pochi esami. E ho la media del 28», lo racconta la ex senatrice M5S Paola Taverna a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1.

Non è la prima volta che Taverna parla della sua carriera universitaria. La prima volta ne parlò nel 2016, a L’Aria che tira, spiegando perché aveva dovuto scriversi all’ateneo: «Iscrivermi era un dovere per la mia funzione, avevo dei gap importanti».

Ma Taverna laureata può ambire al dicastero della Sanità? «Io? Non si permetterei mai di fare Ministro della Sanità, perché non ha fatto studi in quel campo». E infine qualche domanda sulla sua vita privata: «Sono attualmente single – ha risposto – non potrei mai innamorarmi di uno del PD o di Forza Italia».

In studio anche Elio delle Storie Tese. I conduttori hanno ricordato il karaoke della Taverna su “La terra dei cachi”. «Ma non è male, è un brano tutt’altro che semplice», le ha detto Elio, nonostante le stecche prese.