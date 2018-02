Dal video virale alla tv, ora la ‘signora della pelliccetta’ fa anche le ospitate

Dal video virale sul web alla tv il passo è breve. Rosanna Magliulo, la ‘signora della pelliccetta’, diventata famosa per il filmato di un suo sfogo in un negozio di abbigliamento, per un vestito che si era scolorito acquistato pochi giorni prima, è già stata ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. La notizia di oggi è che ha cominciato anche a fare ospitate nei negozi. Sui social network in queste ore gira l’invito di un Wind Store di Caserta che dà appuntamento ai suoi clienti per sabato prossimo per incontrare la ‘star’ del video trash offrendo anche una particolare promozione commerciale. Chiamate illimitate e giga di traffico a un prezzo più basso del solito, e nel frattempo aperitivo con la signora.

La signora della pelliccetta, dopo il video la tv e le ospitate

Il messaggio del negozio su Facebook, con tanto di immagine di Rosanna e della sua pelliccetta, ha ottenuto centinaia di condivisioni e di reazioni. «Non può essere», ha commentato qualche utente stupito. «Ditemi che non è vero», ha scritto un altro. E ancora, un altro ancora: «Non c’è limite al degrado». Qualcuno dice di non essere intenzionato a perdere l’appuntamento: «Dobbiamo assolutamente andarci». «Se è vero che ‘Saluta Andonio’ prende 1500 euro a serata, questa qua rende l’attesa dell’asteroide sempre più auspicabile», è uno dei messaggi su Twitter.

