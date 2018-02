Il leader della Lega cerca like su Fb e si trasforma in un premio: «Vinci Salvini»

Avete presente le televendite? Quelle che vi propongono a prezzo scontato set di pentole, mountain bike, scarpe ortopediche, frullatore a tripla velocità, tapis roulant e panca per gli addominali? Bene. La notizia di oggi è che in campagna elettorale ora anche i politici si avventurano nel mondo delle offerte ‘commerciali’ strabilianti. Il leader della Lega Matteo Salvini ha lanciato su Facebook un videomessaggio-spot proponendo ai suoi follower di partecipare ad uno straordinario (fuori dall’ordinario) concorso che prevede una altrettanto straordinaria vincita: se stesso. «Vinci Salvini», si chiama la sfida. L’utente partecipa e può portare a casa non il set di pentole ma un post con la sua foto sui canali social del segretario del Carroccio o addirittura un incontro o una telefonata «perché se vinci Salvini, vinci Salvini». L’obiettivo? Conquistare il maggior numero possibile di visibilità sui social, con like e ‘Mi piace’ vari.

Vinci Salvini, il concorso che ti fa vincere una telefonata e un video con il leader della Lega

«Gli altri – dice il segretario della Lega nel video pubblicato ieri sera – hanno tv, radio, giornali, telegiornali, banche, cooperative, quattrini. Noi abbiamo voi, abbiamo la Rete, finché ce la lasciano libera. Per questo ti chiedo di iscriverti oggi a ‘Vinci Salvini’. Più ‘Mi piace’ metti ai post sulla mia pagina Facebook, e più veloce sei, più accumuli punti. Ogni giorno chi avrà più punti vincerà un post con la sua foto che diffonderemo su tutti i miei canali social ad un pubblico di quasi 3 milioni di persone, e anche una chiacchierata al telefono con me. E attento, se sarai uno dei quattro vincitori della classifica settimanale da qui al 4 marzo, ci incontriamo. Magari tu preferiresti altro ma ci incontriamo, se vinci Salvini, vinci Salvini. Verrò a bere un caffè con te, di persona, per un saluto e un video che pubblicheremo su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Aiutami a diffondere il nostro progetto, la nostra idea di Italia e di futuro andando su www.salvinipremier.it e iscriviti subito a ‘Vinci Salvini’. Oggi vinciamo in Rete, il 4 marzo con il voto alla Lega vinciamo in tutta Italia». Iva inclusa.

(Immagine: screenshot da Salvinipremier.it)