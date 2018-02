Falcon Heavy: parte il razzo gigante di SpaceX | VIDEO

Partito il Falcon Heavy, il razzo della Space X di Elon Musk. Dal Kennedy Space di Cape Canaveral si è alzato sulle note della celebre Life on Mars di David Bowie. A bordo del gigante dello spazio c’è la Tesla Roadster, l’auto elettrica rossa che il razzo dovrebbe immettere su una traiettoria che la porterà nell’orbita di Marte.

guarda il video:

Non riesco a credere a quello che vedo! I cannot believe it! #spaceX #falconheavy

— Biagio Cimini (@BiagioCimini) 6 febbraio 2018