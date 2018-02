La stupidaggine non si ferma mai: online un altro fotomontaggio choc della Boldrini

La stupidaggine non si ferma mai, è il caso di dire. Dopo la foto di Laura Boldrini con la testa sgozzata, spunta in Rete un nuovo fotomontaggio choc della presidente della Camera. Nell’immagine l’esponente di Liberi e Uguali compare con la testa stretta da una sorta di cesoia tenuta in mano da un personaggio col volto insanguinato. Come accaduto per il precedente fotomontaggio, pubblicato sabato scorso, la denuncia è partita dalla pagina Facebook de ‘I sentinelli di Milano’. «Giustizia per Pamela Mastropietro barbaramente uccisa e fatta a pezzi da una risorsa nigeriana amica della Boldrini», è il messaggio che si legge sull’immagine.

In Rete un nuovo fotomontaggio sulla Boldrini, segnalazione de ‘I sentinelli di Milano’

«Questa – è stato spiegato sulla pagina ‘I sentinelli di Milano’ – è arrivata sulla nostra pagina stanotte. È tempo di maldestri emuli, avvoltoi da social, disperati che provano, dispensando odio in rete, a essere considerati per cinque minuti nella loro vita. In questi giorni potete ben comprendere come non si risulti simpatici proprio a tutti. Confortati in questi tempi bui, anche delle migliaia di persone che si stanno iscrivendo alla nostra pagina da sabato scorso, non intendiamo indietreggiare di un solo millimetro. Certo non daremo l’onore e non faremo il favore di concedere le luci della ribalta a ogni fascistello in paranoia. Gireremo il materiale necessario a chi ha altri strumenti e poteri per fermare questa ondata di violenza. Un abbraccio a Laura e a tutte le vittime dell’ odio razzista». Luca Paladini, portavoce dei ‘sentinelli’, ha fatto sapere di aver già segnalato il post con nome e cognome dell’autore alle autorità.

L’immagine usata per il nuovo fotomontaggio è la locandina di un violentissimo film, ‘Spit on your grave’, uscito nel 2010, del genere horror ‘rape and revenge’, diretto da Steven R. Monroe. Si tratta del remake del controverso film ‘Non violentate Jennifer’ del 1978. La persona che aveva postato il fotomontaggio ha già cancellato il suo profilo Fb.

(Immagine dalla pagina Facebook ‘I sentinelli di Milano’)