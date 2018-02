Vittorio Sgarbi ha attaccato in modo molto duro Corrado Formigli dopo lo scontro nell’ultima puntata di Piazzapulita. In un video pubblicato sui canali social del critico d’arte e politico Sgarbi ha annunciato che non andrà mai più al programma de La7, che otteneva buoni ascolti solo quando vi partecipava. L’assessore della Regione Sicilia, candidato di Forza Italia alle elezioni politiche del 4 marzo, ha definito Corrado Formigli un cameriere, ignorante come una capra, attaccandolo per avergli tolto la parola durante una discussione su un servizio in merito alle baby-gang. Al momento il giornalista non ha replicato alle offese del critico d’arte, che è stato spesso invitato a Piazzapulita negli ultimi anni.