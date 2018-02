Mara Venier e Simona Ventura appaiono come separate in casa. La tensione tra le due note conduttrici TV è stata al centro di una sorta di battibecco virtuale su Instagram. Mara Venier si è infatti sfogata in modo volgare contro chi faceva notare una particolare dimenticanza in un post del marito Nicola Carraro.

Mara Venier si sfoga su Instagram, Simona Ventura le risponde senza citarla

Il compagno di Mara Venier aveva infatti ringraziato su Instagram le persone a lui care in occasione del suo compleanno, pubblicando una lunga serie di foto in cui non c’era il suo primo figlio, Gerò. Un commentatore ha scritto: «Hai anche un figlio. Non fare in modo che per colpa di moglie e nuora ti dimentichi di lui».

Mara Venier ha risposto in modo molto rabbioso a questo commentatore, scrivendo «Stronzo, fatti i cazzi tuoi». Un commento poi rimosso ma che ha fatto il giro della rete, e che ha avuto una risposta polemica da Simona Ventura. La conduttrice TV è legata al figlio di Nicola Carraro, Gerò Carraro, e la tensione tra le rispettive compagne starebbe causando problemi familiari anche tra padre e figlio.

«Le malvagità altrui non ci toccheranno mai! Uniti, sani…una famiglia vera!», ha scritto Simona Ventura, condividendo una foto con il suo compagno Gerò Carraro. Un riferimento piuttosto chiaro, anche se non esplicitato, alle tensioni con Mara Venier e Nicola Carraro.