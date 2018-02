I duetti di Sanremo 2018, gli artisti ospiti che accompagnano i 20 big del Festival

Non solo l’interpretazione e l’esecuzione del proprio brano nella versione originale. I cantanti della sezione campioni a Sanremo 2018 si esibiranno sul palco del Teatro Ariston anche in duetti con artisti ospiti del Festival. Tutti i 20 big, nel corso della quarta serata della manifestazione canora in programma venerdì 9 febbraio, la stessa serata della finale delle nuove proposte, si faranno accompagnare da altri protagonisti del mondo della musica italiana e internazionale.

DUETTI SANREMO 2018

I duetti a Sanremo furono introdotti nel 2005 dal direttore artistico e conduttore Paolo Bonolis. Sempre nel corso della quarta serata del Festival i campioni in gara si esibirono con un artista ospite in una versione personalizzata di canzoni che avevano fatto la storia della musica. Quest’anno Claudio Baglioni, anche lui nella doppia veste di direttore artistico e conduttore, ha deciso di riproporre i duetti, ma in maniera diversa: con l’interpretazione da parte dei 20 big dello stesso brano presentato a Sanremo caratterizzato però da un diverso arrangiamento.

REGOLAMENTO SUI DUETTI

Il regolamento prevede delle votazioni del pubblico e delle giurie sulle esibizioni dei big anche nella serata dei duetti. Ad esprimersi sono, nel dettaglio, i telespettatori attraverso il televoto, la giuria della sala stampa e la giuria degli esperti. La media tra le percentuali di voto ottenute nella serata dei duetti e quelle ottenute nelle prime tre serate vanno a determinare una classifica delle 20 canzoni e dei relativi artisti in gara. Il peso percentuale dei tre sistemi di votazione della quarta serata viene così ripartito: televoto per il 50%, giuria della sala stampa per il 30% e giuria degli esperti per il 20%.

ELENCO DEI DUETTI

Questo l’elenco dei duetti dei 20 cantanti big di Sanremo 2018:

Annalisa in duetto con Michele Bravi con la canzone ‘Il mondo prima di te’

Enzo Avitabile e Peppe Servillo con gli Avion Travel e Daby Touré con ‘Il coraggio di ogni giorno’

I Decibel con Midge Ure con ‘Lettera dal Duca’

Diodato e Roy Paci con Ghemon con ‘Adesso’

Elio e le Storie Tese con i Neri per Caso con ‘Arrivedorci’

Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi con ‘Non mi avete fatto niente’

Giovanni Caccamo con Arisa con ‘Eterno’

Le Vibrazioni con Skin con ‘Così sbagliato’

Lo Stato Sociale con il Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi con ‘Una vita in vacanza’

Luca Barbarossa con Anna Foglietta con ‘Passame er sale’

Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim con ‘Rivederti’

Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto Gatto con ‘La leggenda di Cristalda e Pizzomunno’

Nina Zilli con Sergio Cammariere con ‘Senza appartenere’

Noemi con Paola Turci con ‘Non smettere mai di cercarmi’

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico con Alessandro Preziosi con ‘Imparare ad amarsi’

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri con ‘Il segreto del tempo’

Red Canzian con Marco Masini con ‘Ognuno ha il suo racconto’

Renzo Rubino con Serena Rossi con ‘Custodire’

Ron con Alice con ‘Almeno pensami’

The Kolors con Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti con ‘Frida (mai, mai, mai)’

(Ultimo aggiornamento: 3 febbraio 2018 alle ore 02.30. Foto di copertina da archivio Ansa. Credit: ANSA / RICCARDO DALLE LUCHE)