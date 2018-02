I cantanti favoriti di Sanremo 2018: i big e i giovani meglio quotati

Chi sono i cantanti favoriti per la vittoria di Sanremo? Dare una risposta a questo interrogativo non è semplice, visto che al Festival, come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno le classifiche vengono stilate in base al giudizio di diverse giurie (quella demoscopica, quella della sala stampa e quella degli esperti) e sul giudizio rilevante del pubblico, che si esprime da casa attraverso il televoto. È possibile tuttavia avere delle chiare indicazioni sugli artisti che a Sanremo 2018 hanno maggiori possibilità di successo osservando le quote dei bookmaker che accettano puntate sulla manifestazione canora.

FAVORITI SANREMO 2018

Ebbene, stando alle cifre di alcune delle principali società di scommesse attive in Italia (aggiornate al 2 febbraio, quattro giorni prima dell’inizio del Festival), i favoriti tra i 20 cantanti big in gara sono il duo composto da Ermal Meta e Fabrizio Moro, Ron, Max Gazzè, Noemi e Mario Biondi.

I CANTANTI BIG FAVORITI A SANREMO 2018

Better Lottomatica, ad esempio, tra tutti gli artisti che saliranno sul palco di Sanremo nella sezione campioni attribuisce una quota molto bassa ad Ermal Meta e Fabrizio Moro, indicati a 3,50 (ovvero 3,50 euro di vincita incassati per ogni euro scommesso), seguiti da Ron, quotato a 5,50, Max Gazzè, a 7,50, Mario Biondi, a 8,50, e Noemi, a 10,00. Si tratta di un ordine simile a quello fornito dalla Snai, che indica precisamente Ermal Meta e Fabrizio Moto a 2,75, Ron a 4,50, Max Gazzè a 8,00, e Noemi e Mario Biondi a 10,00. Indicazioni diverse sono invece quelle di Eurobet, che nella sua top five (sempre al 2 febbraio) inserisce anche The Kolors e Lo Stato Sociale. In questo caso Ermal Meta e Fabrizio Moro sono quotati a 3,25, Ron a 6,00, Mario Biondi a 8,00, The Kolors a 9,00 e Lo Stato Sociale a 11,00. Più indietro Max Gazzè e Noemi, entrambi a 13,00. Poco favoriti, anzi, del tutto sfavoriti tra i 20 cantanti campioni, sono considerati invece i Decibel e Red Canzian, ai quali vengono sempre assegnate alcune delle quote più alte. Better Lottomatica li quota a 25,00 insieme al duo composto da Diodato e Roy Paci, a Luca Barbarossa e a Le Vibrazioni. Snai indica invece i Decibel a 30,00, Red Canzian e la coppia Diodato e Roy Paci a 40,00. Eurobet, infine, indica i Decibel e Red Canzian a 23,00 e Luca Barbarossa a 36,00.

Non mancano le quote su altri prestigiosi premi che verranno assegnati al Teatro Ariston. Snai indica Ron come favorito per il Premio della Critica Mia Martini, a 2,30. Seguono Ermal Meta e Fabrizio Moro a 4,00 e Enzo Avitabile e Peppe Servillo a 10,00.

I CANTANTI GIOVANI FAVORITI A SANREMO 2018

Rispetto alla sfida tra i big la gara degli artisti della sezione nuove proposte di Sanremo 2018 sembra alla vigilia del Festival decisamente più equilibrata. Considerando ancora le quote dei bookmaker, i favoriti tra i 6 cantanti giovani sono sicuramente Ultimo e Mudimbi, sempre nei primi tre. Più nel dettaglio, Better Lottomatica (al 2 febbraio) Ultimo viene indicato a 2,15, Mudimbi a 4,00, Leonardo Monteiro a 4,50. Snai quota invece Ultimo a 1,90 e Mirkoeilcane e Mudimbi a 4,00. Eurobet, infine, segnala Ultimo a 2,00, Mirkoeilcane a 3,00 e Mudimbi a 4,00.

(Ultimo aggiornamento: 2 febbraio 2018 alle ore 19.40. Foto da archivio Ansa. Credit: ANSA / RICCARDO DALLE LUCHE)