StartupDay: la diretta streaming dell’evento | VIDEO

Sei anni dopo la task force ministeriale che segnò la nascita della legislazione per le startup, i protagonisti del mondo dell’innovazione italiana si riuniranno a Roma per chiedere a tutte le forze politiche un piano nazionale per l’innovazione.

L’incontro sarà aperto dalla presentazione del SEP Monitor “Scaleup Italy” realizzato dall’organizzazione internazionale Mind the Bridge, che rivelerà se le startup italiane sono riuscite a scalare o meno i mercati nazionali e internazionali e perché.