Pornuhub lancia una promozione: Premium gratis nei giorni di ciclo

“Ragazze questo è per voi!”. Pornhub annuncia così, alle sue utenti donne, una nuova promozione: un accesso gratis ai contenuti premium del sito porno durante i giorni del ciclo. La campagna, non a caso, si chiama “F*** your period”.

Fuck your period ovvero “manda a quel paese le mestruazioni” proprio per sensibilizzare sulla positività dell’orgasmo in periodo di ciclo: allevia i dolori della sindrome mensile.

Per usufruirne bisogna registrarsi a Pornhub. Si potrà poi compilare sulla pagina pornhub.com/fuckyourperiod un questionario di tre domande (quanti giorni ti durano normalmente le mestruazioni, quanto in media ti dura il ciclo e quando è stata l’ultima volta che ti sono venute). Il sito calcola così, come se fosse una app che ti indica i giorni fertili o meno, la prossima volta che ci sarà il ciclo. In quella data si riceverà una mail che avvisa che i giorni di Pornhub Premium gratis attivati.

Non barate.