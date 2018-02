Vittorio Feltri sull’appello delle donne del cinema italiano

Il direttore di Libero, Vittorio Feltri, dice la sua sull’appello delle donne del cinema italiano. «Guardo le foto di alcune firmatarie del manifesto contro le molestie nei confronti delle donne, e mi domando chi possa avere il coraggio di sfiorarle», scrive via Twitter, sollevando un polverone.

Guardo le foto di alcune firmatarie del manifesto contro le molestie nei confronti delle donne, e mi domando chi possa avere il coraggio di sfiorarle. — Vittorio Feltri (@vfeltri) 2 febbraio 2018

LEGGI ANCHE > TUTTI FANNO I COMPLIMENTI A VITTORIO FELTRI PER AVER DATO DELLA COCAINOMANE AD ASIA. MA NON È LUI

Sempre in tema di molestie molti si ricordano il post in cui si dava della cocainomane ad Asia Argento, via Facebook. Peccato che quello non fosse il reale Vittorio Feltri in persona, ma bensì un fake che ha ingannato gli utenti del social network per diversi mesi.

Stavolta però il direttorone interviene via Twitter. E sì, quelle sono parole sue. Sotto c’è chi commenta:

E proprio questo tweet volgare è la dimostrazione della bontà del manifesto… — Francesco (@donfra1979) 2 febbraio 2018

t’hanno dato tutte il due di picche eh? — nulla di personale (@_sofino) 2 febbraio 2018

dura non vederne più una da vicino, eh? — La gattara (@OfficialGattara) 2 febbraio 2018

Essere sempre fuoriluogo è arte. — Manuela (@KingSoldatino) 2 febbraio 2018

Un campione di trollaggio, non c’è che dire.