Cristiano Malgioglio è un cantante e paroliere che negli ultimi anni ha conosciuto un signficativo successo televisivo grazie alle sue partecipazioni in diversi programmi di successo. Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip Malgioglio è stato probabilmente il concorrente più apprezzato. La fama TV di Cristiano Malgioglio segue un lungo percorso nel mondo dello spettacolo italiano.

Cristiano Malgioglio attacca Giulia De Lellis e Francesco Monte

Il cantante, intervistato da Alfonso Signorini a Casa Signorini, si è interrogato in modo polemico ma sostanzialmente corretto sulla rilevante popolarità di Giulia De Lellis e Francesco Monte, personaggi tanto famosi e seguiti in TV così come sui social media quanto fondamentalmente irrilevanti per quanto compiuto professionalmente. «Sono molto amati? Ma chi sono questi due? Che cosa hanno di speciale? Io non lo so scusa. Hanno vinto un Oscar o un Grammy?! Poi c’è quello che parla con gli angeli, non ha mica tempo di stare con gli altri. Ma per favore non ci credo», ha detto Cristiano Malgioglio a Casa Signorini come raccolto da Bitchy F. Una domanda corretta. Giulia De Lellis è una influencer diventata celebre per la sua relazione con Andrea Damante, un tronista di Uomini e Donne, che l’ha portata poi a essere concorrente del Grande Fratello Vip. Durante il reality Giulia De Lellis si è costruita un forte seguito grazie anche alle gaffe pazzesche che diceva. Francesco Monte, che per Malgioglio è il favorito dell’Isola dei Famosi, è anch’egli un tronista di Uomini e Donne diventato famoso e seguito per una relazione avuta con una concorrente del programma di Maria De Filippi prima, e poi per la storia d’amore finita in TV, con Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen Rodriguez è entrata al Grande Fratello Vip in coppia, per quanto in crisi, con Francesco Monte e ne è uscita fidanzata con Ignazio Moser. Grazie a questo curriculum social amoroso sia Giulia De Lellis che Francesco Monte sono diventati due piccole celebrità. La domanda di Cristiano Malgioglio è tanto precisa quanto tragicamente senza risposta.

Foto profilo: Facebook di Cristiano Malgioglio