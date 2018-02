Stasera TV – I programmi di oggi, 1 febbraio da Zalone ad Iron Man

Stasera Tv – La guida tv propone una prima serata su Rai1 con la fiction Don Matteo e l’approfondimento di M (Michele Santoro) su Rai3. Che bella giornata di Checco Zalone è su Canale 5 mentre su Rai2 si ride con le Spose di Della Gherardesca. Italia 1 propone invece il film Iron Man mentre su Rete4 c’è, come al solito, Quinta colonna.

STASERA IN TV PROGRAMMAZIONE COMPLETA

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Prima Festival

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Don Matteo 11 – L’amore sbagliato – Avrò cura di te

23:45 – Porta a Porta

01:20 – TG1 NOTTE

01:50 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport

18:48 – Meteo 2

18:50 – Hawaii Five-0 L’offerta

19:40 – N.C.I.S. Vigilia di Natale

20:30 – TG2 20.30

21:05 – LOL 😉

Rai 3

18:25 – #cartabianca

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:40 – Un posto al sole

Rai 4

18:16 – Scorpion ep.18

18:58 – 24 ep.7

19:43 – 24 ep.8

20:33 – Lol 🙂 ep.29

21:06 – The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe

22:46 – Gomorra II pt.7

23:36 – Gomorra II pt.8

00:24 – 24 ep.7

Canale 5

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRAPRENDENZA

21:11 – CHE BELLA GIORNATA – 1 PARTE

22:05 – TGCOM

Italia 1

18:00 – DUE UOMINI E 1/2 – CRISI MATRIMONIALE

18:25 – LOVE SNACK

18:30 – STUDIO APERTO

19:15 – METEO.IT

19:17 – L’ISOLA DEI FAMOSI

19:35 – C.S.I. MIAMI – IL GIURAMENTO

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA CASA DEGLI ORRORI

21:25 – IRON MAN – 1 PARTE

Rete 4

18:50 – ANTEPRIMA TG4

18:55 – TG4 – TELEGIORNALE

19:48 – METEO.IT

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 1aTV

20:30 – DALLA VOSTRA PARTE VERSO IL VOTO

21:15 – QUINTA COLONNA

00:30 – IL COMMISSARIO SCHUMANN – FEDELE FINO ALLA MORTE

01:25 – TG4 NIGHT NEWS

Rai Movie

19:25 – Assassinio sul Tevere

21:10 – Non dico altro

22:40 – La cuoca del presidente

00:20 – Morte di un matematico napoletano

02:00 – Movie Mag

02:25 – ANICA – Appuntamento al cinema

02:30 – Le dolci zie

03:55 – Il flauto magico

Paramount Channel

18:40 – LA CASA NELLA PRATERIA

19:40 – LA SPADA DELLA VERITA’

20:30 – LA SPADA DELLA VERITA’

21:10 – TIMELESS

22:00 – TIMELESS

22:50 – THREE KINGS

00:40 – UFFICIALE E GENTILUOMO

02:30 – LISTA DI MORTE

Iris

19:20 – MIAMI VICE – SEDIA ELETTRICA – RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA FRONTIERA DELL’INFERNO – I PARTE

21:00 – L’ALTRA DONNA DEL RE

23:26 – ORIGINAL SIN

01:08 – VIA DEL CORSO

02:31 – CIAKNEWS

02:35 – UNA NOTTE DA PAURA

04:01 – LO SCONOSCIUTO DI SAN MARINO

TV8

18:00 – Dance Dance Dance Daily

18:45 – Alessandro Borghese 4 ristoranti estate

19:45 – Cuochi d’Italia – 1^TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Pulp fiction

00:30 – Quel nano infame

02:15 – National Lampoon’s Gold Diggers

04:00 – Vicini assassini – 1^TV

Cielo

18:15 – Love it or List it – Prendere o lasciare – 1^TV

19:15 – Affari al buio

19:45 – Affari al buio

20:15 – Affari di famiglia

20:45 – Affari di famiglia

21:15 – Trappola in alto mare

23:15 – Interno di un convento

01:00 – Colpo in canna

NOVE

18:15 – Airport Security

18:45 – Airport Security

19:15 – Cucine da incubo Italia – Villa Rugantino

20:30 – Boom! – 1^TV

21:25 – Liar – L’amore bugiardo – 1^TV

23:30 – Undressed

23:55 – Undressed

00:15 – Undressed