Stasera in tv 31 GENNAIO: Milan-Lazio, Maldamore e Chi l’ha visto

Stasera Tv – La guida tv propone una prima serata divisa tra fiction e calcio. Stasera c’è il calcio di Coppa Italia su Rai Uno con Milan-Lazio, mentre Rai due propone la commedia Maldamore con Ambra Angiolini e Luca Zingaretti. Su Canale 5 torna la soap Il segreto e torna la Sciarelli con Chi l’ha visto?, su Italia Uno presente il programma sui mitici anni 90 con 90 Special.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Calcio: Tim Cup – Coppa Italia 2017 / 18 Semifinali Andata Milan – Lazio

23:05 – Porta a Porta

23:25 – Porta a Porta

00:40 – TG1 NOTTE

01:10 – Che tempo fa

01:15 – Sottovoce

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport

18:48 – Meteo 2

18:50 – Hawaii Five-0 Sventura

19:40 – N.C.I.S. La resa dei conti

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Maldamore

Rai 3

18:25 – #cartabianca

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:40 – Un posto al sole

Rai 4

18:18 – Scorpion ep.16

19:01 – 24 ep.5

19:45 – 24 ep.6

20:34 – Lol 🙂 ep.28

21:06 – Scorpion III ep.10

21:44 – Scorpion III ep.11

22:24 – Scorpion III ep.12

23:07 – Dark places – Nei luoghi oscuri

Canale 5

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRAPRENDENZA

21:10 – RIASSUNTO – IL SEGRETO

21:13 – IL SEGRETO – 1586 2a parte,1587, 1588 1a parte – 1aTV

Italia 1

18:00 – DUE UOMINI E 1/2 – LA CONVERSIONE DI CHARLIE

18:25 – LOVE SNACK

18:30 – STUDIO APERTO

19:15 – METEO.IT

19:17 – L’ISOLA DEI FAMOSI

19:35 – C.S.I. MIAMI – L’ULTIMO SCOOP

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’ASSASSINO IN LATEX

21:25 – 90 SPECIAL

Rete 4

18:50 – ANTEPRIMA TG4

18:55 – TG4 – TELEGIORNALE

19:48 – METEO.IT

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 1aTV

20:30 – DALLA VOSTRA PARTE VERSO IL VOTO

21:15 – THE WATER DIVINER – 1 PARTE

21:58 – TGCOM

22:00 – METEO.IT

Rai Movie

19:35 – Porgi l’altra guancia

21:10 – La rapina perfetta

23:00 – Movie Mag

23:25 – ANICA – Appuntamento al cinema

23:30 – The Whistleblower

01:20 – Diaz – Don’t Clean Up This Blood

03:15 – Senza buccia

05:00 – Acciaio

Paramount Channel

18:20 – LA CASA NELLA PRATERIA

19:20 – LA SPADA DELLA VERITA’

20:10 – LA SPADA DELLA VERITA’

21:10 – GARAGE SALE MYSTERY 5

22:55 – AMICI, AMANTI E…

23:00 – AMICI, AMANTI E…

01:00 – ORE 10: CALMA PIATTA

02:50 – NINOTCHKA

Cine Sony

19:05 – Oggi, domani, dopodomani

21:00 – Monster

23:00 – The Perfect Weapon

00:40 – Ultimate Countdown: Cine – Classifica I piu’ affascinanti di Hollywood

01:30 – I migliori registi di Hollywood Curtis Hanson

02:00 – Vite da star Vivien Leigh

02:50 – Vite da star James Cagney

03:40 – Ultimate Countdown: Cine – Classifica I piu’ affascinanti di Hollywood

Iris

19:20 – MIAMI VICE – UNA VITA SPRECATA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LIBERA COME L’ARIA

21:00 – UN ALIBI PERFETTO

23:16 – MAURIZIO COSTANZO RACCONTA

23:37 – SLEEPERS

01:54 – THIS MUST BE THE PLACE

03:47 – CIAKNEWS

03:51 – PASOLINI

TV8

18:05 – Dance Dance Dance Daily

18:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Ep.2

19:35 – Cuochi d’Italia – 1^TV

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:20 – Resta anche domani

23:20 – Creed – Nato per combattere

01:50 – Hard Rush

03:40 – Vicini assassini

Italia 2

18:10 – CHUCK – CHUCK VS. IL LICENZIAMENTO

19:00 – PREMIUM SPORT NEWS

19:30 – THE BIG BANG THEORY – L’ISOTOPO DI HOFSTADTER

19:55 – THE BIG BANG THEORY – LA NORMALIZZAZIONE DI LAS VEGAS

20:20 – THE BIG BANG THEORY – LA TURBOLENZA DEL POLPETTONE

20:45 – THE BIG BANG THEORY – LA SPEDIZIONE MONOPOLARE

21:10 – IL MAI NATO

22:55 – WISHMASTER III: LA PIETRA DEL DIAVOLO

La 5

18:50 – ROYAL PAINS V – CRISI DI UN MATRIMONIO

19:50 – UOMINI E DONNE

21:10 – SAPORI E DISSAPORI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – SAPORI E DISSAPORI – 2 PARTE

23:25 – UN, DUE, TRE.. STILE!

00:00 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

Cielo

18:05 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande

18:30 – Love it or List it – Prendere o lasciare – 1^TV

19:25 – Affari al buio

19:55 – Affari al buio

20:25 – Affari di famiglia

20:50 – Affari di famiglia

21:15 – San Andreas Quake

22:50 – Polyamori

NOVE

18:20 – Airport Security

18:50 – Airport Security

19:25 – Cucine da incubo – Totem

20:30 – Boom! – 1^TV

21:30 – Fluke

23:15 – Liar – L’amore bugiardo

01:10 – L’isola di Adamo ed Eva XXX

02:10 – L’isola di Adamo ed Eva XXX