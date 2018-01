L’autista Atac fa una videochiamata mentre guida il bus: filmato da un passeggero

L’autista effettua una videochiamata mentre guida l’autobus. Guarda sullo schermo del suo smartphone mentre conduce il mezzo con una sola mano. È il contenuto di un video molto condiviso in rete, raccolto e pubblicato dal sito d’informazione Roma Today. Il filmato è registrato martedì pomeriggio nella Capitale, su una linea che dal Vaticano conduce alla stazione Termini. Protagonista è dunque uno dei dipendenti dell’azienda concessionaria del trasporto pubblico Atac.

L’autista usa lo smartphone mentre guida, video di un passeggero

Nel video si vede l’autista che tiene il suo cellulare in mano per proseguire la videochiamata, nell’altra mano il volante per condurre l’autobus. A bordo del mezzo c’erano una trentina di persone tra cittadsini romani e turisti. Il filmato comincia poco prima di via IV novembre. L’autista videochiama qualcuno e guida con una sola mano mentre l’autobus sobbalza sui sampietrini. Il mezzo risale risale verso via Nazionale, ancora con la videochiamata in corso. «Anche su via Nazionale ha continuato», spiegato l’autore a Roma Today. «Rispondeva ai messaggi Whatsapp che arrivavano e poi ad un’altra chiamata».

La replica dell’Atac: autista individuato e sanzionato

L’Atac è stata costretta a una replica. «È stato individuato e sarà sanzionato – ha fatto sapere l’azienda – l’autista ripreso a guidare un bus con una mano mentre utilizzava uno smartphone. L’azienda ha immediatamente attivato le procedure disciplinari e sospenderà dal servizio il dipendente. Atac perseguirà con la massima severità i comportamenti del personale che violano le norme e i regolamenti aziendali, a tutela dei cittadini e dei tantissimi lavoratori che ogni giorno svolgono il loro servizio con diligenza e professionalità».

(Immagine: frame da video di Roma Today)