No, quel “topo” che fa la doccia non si stava divertendo. Affatto

Avrete tutti senz’altro visto in queste ore il video di un ratto che si fa la doccia. Ultracondiviso su Facebook molti hanno pensato a quanto fosse carino questo topo, così “umanizzato”.

Vi state sbagliando.

guarda il video:

Il video è stato inizialmente postato su Youtube da Jose Correa, utente peruviano. Secondo quanto riporta Jose, l’uomo ha incontrato il ratto sabato mattina nel bagno. Ha notato che era coperto di schiuma e ha filmato il tutto.

LEGGI ANCHE > SARA CUNIAL, LA NO VAX CONFERMATA CAPOLISTA PER IL M5S IN VENETO

Divertente no?

@santi_coccia "Es lindo" "La cagaste mucho con mi amiga" "Cambias más de minas q de calzon" "Tiene cara d topo" "feo y alto naso" — 011 (@Martivallejos02) 16 novembre 2017

Se il topo si fa la doccia ci sono buone speranze per gli amici puzzoni — La Reina de Slozia (@matatolucia) 30 gennaio 2018

IL TOPO CHE FA LA DOCCIA NON E’ UN TOPO

Partiamo con un primo elemento: non è un topo e nemmeno un ratto. “Con le grandi dimensioni della testa, la posizione bipede, gli arti flessibili, la coda rigida e il colore uniforme del mantello … questo animale sembra più un pacarana“, ha commentato a Newsweek il biologo Dallas Krentzel. Il pacarana è un roditore nativo del Sud America. E non si sta nemmeno godendo una doccia. È molto probabile che si stia provando a liberarsi del sapone.

Non sappiamo come l’animale si sia sporcato di sapone. Forse è scivolato sul sapone o è stato ricoperto da questo. “La mia ipotesi è che qualcuno abbia insaponato quel topo”, ha commentato a Gizmodo Jason Munshi-South, professore associato alla Fordham University . E l’animale prova dolore? “È assolutamente possibile“, ha replicato levando così ogni dubbio sul fatto che questo video fosse divertente. No, non lo è affatto.