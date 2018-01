Claudio Santamaria, noto attore marito di Francesca Barra, sosterrà con il cuore, il suo cervello e la presenza la sua compagna ora candidata del Partito Democratico alle elezioni politiche del 4 marzo. La giornalista correrà nel collegio uninominale di Matera, in Basilicata, la sua regione d’origine.

Claudio Santamaria sosterrà Francesca Barra candidata del PD

Claudio Santamaria ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ha annunciato il suo sostegno per Francesca Barra. Come ammesso dallo stesso attore, il filmato è stato realizzato per rispondere alle tante domande arrivate in merito al suo appoggio alla candidatura della donna della sua vita col Partito Democratico. Al Messaggero Santamaria ha detto come«il voto resta segreto, ma si può cambiare. Comunque ho già detto tutto nel video», in merito alla domanda se voterà per il PD, la formazione con cui si candida sua moglie. La curiosità attorno alla scelta politica della coppia, piuttosto noto, è generata anche dall’appoggio di Claudio Santamaria al Movimento 5 Stelle, quantomeno nelle comunali della sua città, Roma. L’attore aveva partecipato al comizio finale della campagna elettorale di Virginia Raggi.

Santamaria sul palco aveva cantato «Renzi in tv nun te regghe chiù», sulle note di Nuntereggae più di Rino Gaetano. L’attore aveva poi dichiarato all’Huffington Post di essersi pentito di aver appoggiato Virginia Raggi in modo pubblico, visto che per una personalità pubblica è preferibile non schierarsi sulle proprie scelte di voto. «Sono salito sul palco di piazza del Popolo per sostenere Virginia Raggi alla fine della sua campagna elettorale. Oggi capisco di aver sbagliato. Gli attori possono impegnarsi per delle cause sociali, ma credo sia più consigliabile non mescolarsi troppo alla politica. Si finisce per essere identificati con una parte e di attirarsi l’ira di tutti quelli che stanno dall’altre», aveva dichiarato alla testata online diretta da Lucia Annunziata. Il video su Instagram è stato pubblicato anche per rispondere a tanti commentatori che hanno chiesto a Santamaria i motivi di una svolta politica.

Foto copertina: ANSA/ETTORE FERRARI