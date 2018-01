Lite Mazzocchi-Pistocchi: «Hai offeso un morto, vergognati Pistocchiolo»

Tra i due non corre buon sangue. E non c’è occasione in cui non lo ricordino al mondo intero. La lite Mazzocchi-Pistocchi ha di nuovo sollevato il velo sulla reciproca insofferenza da parte due giornalisti sportivi – Maurizio Pistocchi e Marco Mazzocchi, appunto – che da diverso tempo stanno facendo discutere il mondo dei social network.

MAZZOCCHI-PISTOCCHI: CHE LITE SU TWITTER

Questa volta, l’oggetto del contendere è il defunto Aldo Biscardi, ex conduttore del Processo del Lunedì, inventore di un genere, simbolo della battaglia per la moviola in campo. Il primo a scagliare la pietra è stato proprio l’ex opinionista di Mediaset Pistocchi, che ha ricordato un episodio legato alla carriera del collega Biscardi: su Twitter ha pubblicato alcuni stralci di intercettazioni telefoniche da cui emergeva l’influenza di Luciano Moggi sul Processo del Lunedì, per far cancellare dalla scaletta episodi sgraditi alla Juventus ai tempi di Calciopoli.

Purtroppo, Aldo Biscardi ha fatto il mestiere di giornalista anche così…Pace all’anima sua. Buona Notte e sogni d’oro ai suoi allievi pic.twitter.com/DU1luVIR06 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 27 gennaio 2018

MAZZOCCHI-PISTOCCHI: BOTTA E RISPOSTA

Il riferimento agli «allievi» è stato accompagnato proprio da una foto di Marco Mazzocchi che non ha perso tempo a replicare su Twitter con un duro attacco: «È vero. Non dovrei dare voce a questo piccolo uomo che continua ad attaccare un defunto. Solo perché ha bisogno di notorietà e di qualche like. È patetico. Vile. Scrivo perché spero che i figli di Aldo facciano qualcosa. Vergognati. Sempre di più@pisto_gol Anzi, Pistocchiolo»

Anzi, Pistocchiolo https://t.co/8K4HHxKvoT — Marco Mazzocchi (@officialmaz) 27 gennaio 2018

Lo scambio di battute è proseguito, sotto gli occhi di tutti gli utenti del social network. Tantissimi i retweet e le risposte a questa vera e propria rissa virtuale, tanto che Mazzocchi – qualche ora dopo – ha avvertito l’esigenza di scusarsi con i suoi followers: «Persone col mio ruolo – ha scritto – devono pensare 100 volte prima di scrivere perché incerta è la deriva. Ho sbagliato. Eviterò di ricadere in questo errore».

Mazzocchi è il vicedirettore di Rai Sport, mentre Pistocchi da diverso tempo è stato «tagliato» dalle trasmissioni e dai palinsesti Mediaset dove prima era protagonista.