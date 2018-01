Il falso tweet di Formigli su Pioltello (diffuso da un account fascista) e lo sciacallaggio elevato al quadrato

Non c’è limite alla stupidità, specialmente in determinate circostanze. Come se già non bastassero le (vere) dichiarazioni dei politici sull’incidente ferroviario di Pioltello, ecco che ci è toccato assistere anche alla diffusione di tweet che contenevano frasi false sull’accaduto, attribuite a diverse persone. È il caso, ad esempio, del conduttore di Piazzapulita (in onda su La7) Corrado Formigli. Un account Twitter di chiara ispirazione fascista – chiamato Blocco Identitario – ha diffuso una dichiarazione fake attribuita a Formigli.

FALSO TWEET FORMIGLI DIFFUSO DA BLOCCO IDENTITARIO

«L’unico modo per scongiurare nuove tragedie come quella del deragliamento del treno delle Ferrovie Trenord avvenuto a Pioltello, è approvare lo ius soli», con tanto di citazione finale dello stesso Formigli:

“L’unico modo per scongiurare nuove tragedie come quella del deragliamento del treno delle Ferrovie Trenord avvenuto a Pioltello, è approvare lo ius soli.” – @corradoformigli#PiazzaPulita pic.twitter.com/QslQJ65fCu — Blocco Identitario (@AntiBaizuo) 25 gennaio 2018

FALSO TWEET FORMIGLI, LA VERA POSIZIONE DEL CONDUTTORE SU PIOLTELLO

Il tweet è stato lanciato in concomitanza con la trasmissione di ieri, in cui Piazzapulita si è occupata – tra gli altri argomenti di attualità (come il caos del pronto soccorso in Italia e i vaccini) – anche del caso di Pioltello. Ma Formigli non ha mai pronunciato queste parole. Certo, sui social network il giornalista ha comunque espresso il suo parere in merito. Che non ha nulla a che fare con la frase riportata dall’account Generazione Identitaria.

Di “vota che ti passa”, specie davanti ai morti su un treno di lavoratori pendolari, non se ne può francamente più.#Piazzapulita pic.twitter.com/8NZiWMBhhE — Corrado Formigli (@corradoformigli) 25 gennaio 2018

Quella falsa informazione, invece, rappresenta una doppia speculazione, un doppio atto di sciacallaggio. Con un accostamento assolutamente senza senso, si mettono nello stesso calderone l’incidente e le morti di Pioltello con l’approvazione dello ius soli. Fortunatamente, il tweet è stato prontamente segnalato e indicato come falso: ma i fenomeni del genere, in rete, sono pericolosissimi.