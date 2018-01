Carlos Sanchez ha scherzato. Non pensava di diventare così virale. Ma in realtà, per battere la moglie sul nome del loro futuro pargolo, gli è bastato soltanto esporre un cartello. L’uomo ha postato una foto con questo messaggio: «Mia moglie ha detto che se prenderò 1 milione di like potrò chiamare nostro figlio Goku». Probabilmente l’amata pensava fosse impossibile e invece Carlos ha raggiunto l’obiettivo.

In meno di 19 ore l’uomo di Littletown, Arizona ha raccolto oltre 900 like e 100 mila conddivisioni. Gli è bastato così poco per vincere contro l’amata e chiamare, forse, il piccolo come il protagonista dell’anime giapponese Dragon Ball.